Денис Новак назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Денис Новак назначен на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Совет директоров Банка России 11.10.2021 принял решение назначить Новака Дениса Васильевича на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций", - указано в сообщении.

Денис Новак в 2000-2001 годы работал в Учреждении юстиции Кемеровской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в Управлении Министерства юстиции РФ по Кемеровской области. С 2001 по 2004 годы был сотрудником ряда юридических фирм Москвы и Московской области. В 2004-2008 годы - адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. С января 2008 года по август 2014 года работал главным консультантом управления анализа и обобщения судебной практики, затем заместителем начальника управления частного права Высшего арбитражного суда РФ. С ноября 2014 года по август 2017 года занимал должность заместителя директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ. С 9 августа 2017 года по 11 июня 2020 года - заместитель министра юстиции РФ (до января 2020 года ведомство возглавлял Александр Коновалов, затем - Константин Чуйченко). Автор монографии "Неосновательное обогащение в гражданском праве" (2010), соавтор учебника для юридических вузов по гражданскому и торговому праву зарубежных государств и научно-практического комментария к Гражданскому кодексу РФ.