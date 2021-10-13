В Хабаровском крае увеличат выпуск морепродуктов до 150 тонн в 2021 году

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Предприятие марикультуры в Хабаровском крае увеличит выпуск продукции до 150 тонн в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС и. о. начальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Юлия Зельник.

"На прибрежной акватории, прилегающей к территории Хабаровского края, выращиванием морских гидробионтов занимаются два хозяйства марикультуры - "Акватика" и Северо-восточная рыбопромысловая компания, имеющие в пользовании рыбоводные участки в бухте Бяудэ и у острова Дюанка. <...> В 2021 году к изъятию планируется 50 тонн живой мидии, 70 тонн морской капусты, 30 тонн живого приморского гребешка", - сказала Зельник.

Северо-восточная рыбопромысловая компания в прошлом году выпустила молодь гребешка у острова Дюанка для последующего изъятия товарной продукции в объеме 53 тонны. "Акватика" в прошлом году не изымала морские гидробионты.

Зельник отметила, что в Хабаровском крае, по мнению специалистов Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), оптимальными для развития марикультуры в регионе являются прибрежные морские акватории в северо-западной части Татарского пролива. Но специалисты считают, что в этих акваториях есть сложности, связанные с факторами тепла, ледовитости, наличием подходящих закрытых и полузакрытых бухт и другие. "Морская акватория в Татарском проливе от мыса Гыджу до мыса Хаджи, а это порядка 23 км по береговой линии, является свободной и могла быть использована для целей марикультуры потенциальными инвесторами. <...> Необходимо отметить, что наиболее привлекательными для развития марикультуры являются территории Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов, так как там действует особый режим осуществления инвестиционной деятельности - режим Свободного порта", - сказала Зельник.

Свободный порт Владивосток - это экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами.

Предприятия рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края поддерживаются за счет федеральных мер, сказала собеседница агентства. В настоящее время набирает популярность механизм льготного кредитования как текущей, так и инвестиционной деятельности под обязательства увеличения объемов экспортных поставок. Однако предприятиями сферы марикультуры такой механизм пока не применялся.