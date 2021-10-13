Кубанская компания заключила крупный контракт на экспорт гречки в Армению

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Экспортный контракт по поставке гречневой крупы в Армению заключила агрокомпания из Краснодарского края, сумма сделки почти в десять раз превышает весь стоимостной объем экспорта гречки с Кубани в Армению за 2020 год, сообщил ТАСС вице-губернатор края Александр Руппель.

"Результатом участия в выставке "Армения Expo 2021" для компании "Апостолье" стал контракт на поставку крупы на сумму более 2 миллиона долларов США, что превышает весь стоимостной объем экспорта гречневой крупы из Краснодарского края в Армению за 2020 год", - сказал Руппель. Он уточнил, что по данным Федеральной таможенной службы, экспорт гречневой крупы из Краснодарского края за весь 2020 год составил суммарно в ценах 221 тысячу долларов.

Вице-губернатор отметил, что участие семи компаний из Краснодарского края в выставке было обеспечено Центром поддержки экспорта Краснодарского края в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Малый и средний региональный бизнес представлял свою продукцию на выставке "Армения Expo 2021" в формате коллективного стенда.

"Центр поддержки экспорта уже не первый год принимает участие в выставочных и иных деловых мероприятиях на территории Республики Армения: в марте 2020 года была организована бизнес-миссия в Ереван, на постоянной основе реализуется дистанционный проект "Прямая линия с торгпредом". По данным аналитического портала АО "Российский экспортный центр", Краснодарский край занимает 8 место в рейтинге регионов России по объему экспорта в Армению", - отметил замглавы региона.