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Приангарье получит от "Газпрома" 3,9 млрд рублей компенсации на восстановление дорог

В связи со строительством газопровода в пять-шесть раз увеличилась интенсивность движения на дороге Усть-Кут - Уоян

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. "Газпром" компенсирует Иркутской области 3,9 млрд рублей на ремонт региональных и муниципальных дорог в связи со строительством газопровода "Сила Сибири", сообщила журналистам руководитель областной дирекции по строительству и эксплуатации автодорог Юлия Гордина.

"С "Газпромом" мы заключили соглашение о компенсационных выплатах на дороги регионального и местного значения. Это порядка 3,9 млрд рублей на восстановление дорог после прохождения строительства газопровода "Сила Сибири", - сказала Гордина. Она отметила, что в связи со строительством газопровода в пять-шесть раз увеличилась интенсивность движения на дороге Усть-Кут - Уоян, что влияет на ее состояние.

"Сила Сибири" - система транспортировки газа на востоке России, по которой идут поставки на Дальний Восток и Китай. Первые трубопроводные прокачки в КНР по восточному маршруту начались в декабре 2019 года. По магистрали транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи. В конце 2022 года подача газа в трубопровод начнется еще с одного месторождения, Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.

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