Более 750 тысяч граждан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве, их количество в столице уже превышает 750 тыс. Об этом сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, - 406 тыс. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", - отметила вице-мэр, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

По данным портала, доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения города. И она продолжает увеличиваться - ежемесячный прирост составляет 30-35 тыс. человек. Данный сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим. Основные виды деятельности среди самозанятых - репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

"Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого также цитирует портал.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, растет и суммарный доход самозанятых. "С начала 2019 года до 1 сентября 2021-го он составил 232 млрд рублей - 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека к началу осени достиг 2 332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020-го", - отметил он.

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos представлена экосистема "Все о самозанятости от А до Я". Здесь рассказывается, кто может стать самозанятым, публикуется информация о бесплатных образовательных мероприятиях, онлайн-курсах и комплексных программах обучения. В цифровую экосистему интегрированы популярные сервисы по поиску заказов и продвижению услуг самозанятых. Для пользователей каждой площадки подготовлен ознакомительный онлайн-курс. "Экосистема "Все о самозанятости от А до Я" предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело при поддержке города. С момента запуска в мае этого года ее посетили более 44 тыс. раз", - уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.