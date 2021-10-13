Ирак надеется, что "Лукойл" сохранит свою долю в "Западной Курне - 2"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ирак надеется, что "Лукойл" сохранит свою долю в проекте "Западная Курна - 2", ведет переговоры об улучшении экономических условий проекта. Об этом заявил журналистам министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер в кулуарах Российской энергетической недели - 2021.

"Мы сейчас ведем переговоры с "Лукойлом" об улучшении условий проекта. Надеемся, что они сохранят свою долю в "Западной Курне - 2", - сказал он, отвечая на вопрос, как идут переговоры о продаже части доли "Лукойла" в проекте.