В Японии цена на бензин вышла на семилетний максимум

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Средняя цена бензина в Японии вышла на самый высокий уровень за последние семь лет. Об этом в среду объявило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Отмечается, что средняя цена литра самого распространенного в Японии бензина марки "регулар" по состоянию на 11 октября составила 162,1 иены (чуть больше $1,42). "Регулар" примерно соответствует российскому АИ-95. Последний раз на такой уровень цены на бензин в Японии выходили в октябре 2014 года, что стало следствием продолжающегося роста цен на нефть.

Правительство Японии уже выражало обеспокоенность в связи с возможным сокращением доходов бизнеса и рядовых граждан страны из-за роста цен на нефть. Местные власти неоднократно подчеркивали, что будут пристально следить за дальнейшим развитием ситуации.

Ранее Международный валютный фонд выступил с прогнозом, согласно которому средняя цена на нефть в 2021 году, как ожидается, будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит $65,68 за баррель. В 2022 году, по мнению аналитиков фонда, цена на нефть составит $64,52 за баррель.