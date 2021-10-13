"Дамате" приобрела комбикормовый завод в Пензенской области за 120 млн рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Дамате" приобрел комбикормовый завод в Пензенской области за 120 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Дамате", крупнейший производитель мяса индейки в стране, завершила сделку по приобретению комбикормового завода в Шемышейском районе Пензенской области. Стоимость сделки составила порядка 120 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Это третий комбикормовый завод "Дамате" в регионе, еще два функционируют в Нижнеломовском и Наровчатском районах области. Паспортная мощность объекта составляет 65 тыс. т производства комбикормов в год. Суммарная мощность производства комбикормов увеличилась и составила 525 тыс. т в год. Объект также используется в качестве элеватора для складирования зерновых культур, что позволяет единовременно хранить 10 тыс. т.

Как пояснили в компании, покупка комбикормового завода обусловлена расширением проекта "Дамате" по производству мяса индейки до 207 тыс. т в год. На заводе будет производиться сбалансированный гранулированный корм для индейки.

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ.