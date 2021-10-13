Комитет Думы одобрил законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев. Документ был инициирован правительством РФ.

"В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 г. предлагается установить в размере 264 месяцев", - говорится в пояснительной записке к проекту.

С 1 января текущего года этот срок составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Подобные законопроекты вносятся ежегодно и входят в пакет бюджетообразующих инициатив.