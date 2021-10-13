МЭР предложило повысить коэффициенты-дефляторы для расчета ряда налогов на 2022 год

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило повысить коэффициенты-дефляторы для расчета ряда налогов в 2022 году, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается повысить коэффициент для расчета НДФЛ, который платит иностранец, чтобы получить и продлить патент на работу, до 1,98 с 1,864 в 2021 году.

Для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) предлагается установить коэффициент на уровне 1,096 вместо 1,032 в текущем году, для торгового сбора - 1,508 вместо 1,42. Кроме того, Минэкономразвития заложило в проект приказа коэффициент-дефлятор для расчета налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на уровне 1,06.

Коэффициенты-дефляторы - показатели, которые устанавливаются ежегодно и учитывают изменения потребительских цен за предыдущие годы. Они в том числе используются для индексации размера фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплачиваемых некоторыми категориями иностранных граждан, величины предельного размера дохода, ограничивающего право на применение упрощенной системы налогообложения, максимального размера потенциально возможного дохода по патентной системе налогообложения, а также максимального размера ставки торгового сбора, устанавливаемого в отношении деятельности по организации розничных рынков.