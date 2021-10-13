Комитет Госдумы одобрил изменение зачисления ряда акцизов и НДПИ в бюджеты регионов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие изменение нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также корректировки правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 октября. Документ был внесен правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2022-2024 годы и является бюджетообразующим.

Как подчеркнул замминистра финансов РФ Алексей Лавров, законопроект призван стабилизировать исполнение бюджетов, отказаться от особенностей, которые "мы на временной основе вводили". "Те нормы, которые себя оправдали, закрепить на постоянной основе", - сказал он.

Норма об использовании ФНБ - на постоянной основе

Законопроектом предлагается установить на постоянной основе норму о возможности использования правительством РФ в установленном им порядке средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма позволит в случае снижения цен на нефть направлять средства Фонда на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения поправок в бюджет, для оперативного реагирования, указано в пояснительной записке.

"Это как раз и вытекает из сути ФНБ как страховой подушки, потому что может просто оказаться так, что нет времени на внесение изменений в закон о бюджете. В случае, если цена на нефть падает, в объеме до 1 процента можно использовать средства ФНБ. Никакого увеличения расходов не происходит, это перераспределение источников финансирования дефицита", - отметил Лавров.

Изменения в зачислении акцизов и НДПИ

Для компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с проектируемыми изменениями в режиме налогообложения отраслей черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также сырья для производства минеральных удобрений (в частности, изменение ставок НДПИ и введение нового акциза) предусмотрена корректировка нормативов распределения доходов бюджетной системы для зачисления в бюджеты регионов части дополнительных поступлений, связанных с изменением налоговых ставок, в размере выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается, начиная с 2022 года, передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов). При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов субъектов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов Федерации поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты, за счет передачи в бюджеты субъектов Федерации (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ, уменьшив таким образом поступающую в настоящее время в федеральной бюджет часть акцизов на крепкий алкоголь.

Передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступление в региональные бюджеты порядка 9 млрд рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов РФ до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году.

Изменения в межбюджетных отношениях

Также предлагается установить на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках "бюджетного правила", что позволит на долгосрочной основе зафиксировать параметры определения бюджетных расходов. Размер первичного структурного дефицита при этом предлагается определять не в фиксированном объеме, а исходя из отношения к валовому внутреннему продукту - 0,5% от объема ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в законе о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законопроектом предлагается закрепить ежегодно применяемую в рамках федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ правоприменительную практику в части возможности использования образовавшихся по итогам отчетного финансового года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных государственным внебюджетным фондам РФ, в очередном финансовом году на те же цели.