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Татарстан и "Лукойл" договорились о сотрудничестве в освоении месторождений нефти и газа

Стороны будут проводить единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья

ТАСС, 13 октября. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя". Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"В документе говорится, что стороны будут проводить единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Кроме того, будут оказывать содействие в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что "Лукойл" продолжит строительство и реконструкцию автозаправочных станций. Республика, в свою очередь, окажет содействие в предоставлении участков. Отдельным пунктом прописана разработка программы экологической безопасности.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичТатарстан
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