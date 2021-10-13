Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году планируют сократить в 25 раз - до 3,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Дефицит петербургского бюджета в 2021 году планируется снизить почти в 25 раз - с 89,7 млрд до 3,6 млрд рублей. Этот параметр зафиксирован в законопроекте об осенней корректировке бюджета на текущий год, принятом в первом чтении на заседании городского законодательного собрания в среду.

"Дефицит сокращается на 86,1 млрд рублей. Дефицит снижается: был 14,4% к собственным доходам (в первоначально утвержденном бюджете - прим. ТАСС), а станет 0,5% к собственным доходам. Соответственно, мы откажемся от заимствований. <…> Те проценты, которые нам не придется платить по следующим трем годам (расходы на обслуживание долга Санкт-Петербурга - прим. ТАСС), - это более 19 млрд рублей", - сказал, представляя законопроект на заседании, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, отвечающий в городском правительстве за решение вопросов налоговой, финансовой политики Санкт Петербурга, а также разработки и исполнения бюджета.

Предложенным проектом закона вносятся следующие изменения в основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год: доходы увеличиваются на 130,8 млрд рублей, то есть на 20% к утвержденному бюджету - в том числе за счет поступлений из федерального бюджета - на 15 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 44,7 млрд рублей, то есть на 6% к утвержденному бюджету.

Дополнительные средства предлагается направить в основном на оказание медицинской помощи горожанам, заболевшим COVID-19, реализацию социальных и жилищных программ города, а также на сдерживание роста коммунальных тарифов.

"Более 6 млрд рублей будет выделено на лечение петербуржцев, заболевших COVID-19, и модернизацию первичного звена здравоохранения. Пандемия, к сожалению, пока не отступает. Еще без малого 7 млрд рублей предусматривается выделить на поддержку семей, в которых воспитываются дети. Это - горячее питание для школьников, помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Более 8 млрд рублей запланировано добавить на реализацию жилищных программ. Такие изменения коснутся около 1 тыс. петербургских семей", - привели в пресс-службе законодательного собрания комментарий к законопроекту спикера городского парламента Александра Бельского.

Кроме того, около 1,3 млрд рублей, заложенных на увеличение финансирования Адресной инвестиционной программы, позволят городу приобрести два новых детских сада и активизировать реконструкцию Лиговского путепровода.