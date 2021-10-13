Экс-глава BP связал энергокризис в Европе с задержкой запуска нового газопровода из России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис, с которым Европа столкнулась в 2021 году, был вызван комплексом причин, но не был спровоцирован никем специально. Такое мнение журналистам высказал экс-глава BP, председатель организации "Нефтегазовая климатическая инициатива" Роберта Дадли в кулуарах Российской энергонедели.

"Это очень необычный кризис. Никто на самом деле не мог его спровоцировать. Но Европа может извлечь из него уроки. Во-первых, запасы газа в хранилищах были слишком низкими. Это наложилось на сезон безветрия, когда ветряные станции не работали. Также газопровод из России должен был заработать еще полтора года назад. Я думаю, часть причин кроется за этим", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах газового кризиса в Европе.

Россия с участием европейских инвесторов строит газопровод "Северный поток - 2" в Европу, который в точности повторяет маршрут "Северного потока" по дну Балтийского моря. Строительство нового маршрута завершилось только в сентябре 2021 года, хотя по плану он должен был заработать в конце 2019 года. В ходе реализации проект сталкивался с рядом политических трудностей, в том числе в виде санкций со стороны США.

Мощность "Северного потока - 2" составляет 55 млрд куб. м газа в год. В настоящее время газопровод проходит испытания путем заполнения газом первой нитки.

По мнению Дадли, Россия, несмотря на огромные и рентабельные запасы углеводородов, будет играть огромную роль в глобальном энергопереходе за счет наличия сырьевой базы для производства водорода и возможностей для развития ветряной энергоиндустрии.