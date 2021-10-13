ВЭБ.РФ по итогам девяти месяцев заработал для "молчунов" более 65 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Доходы по портфелям граждан при размещении средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ по итогам января - сентября 2021 года достигли 65,6 млрд рублей, доходы по портфелю госбумаг - 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в материале госкорпорации, с которым ознакомился ТАСС.

Доходность за этот период по портфелям пенсионных накоплений ВЭБ.РФ составила в годовом выражении 4,59% и 4,81% соответственно.

"По итогам трех кварталов прирост по портфелям ГУК существенно опережает референтные облигационные индексы Мосбиржи. Основные источники доходов - купонный доход по облигациям и проценты по операциям размещения денежных средств", - сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

Прирост расширенного портфеля ВЭБ.РФ в январе - сентябре 2021 года составил 3,4%, прирост консервативного индекса пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период снизился на 0,3%, прирост индекса гособлигаций Мосбиржи также уменьшился на 2,0%.

Помимо прочего, на результаты управляющей компании ВЭБ.РФ оказывает влияние и учет активов по МСФО. "Возможности оценки ГУК облигаций по амортизированной стоимости нормативно ограничены, доля таких бумаг в расширенном портфеле составляет всего около 35%", - отметил Попов.

Об управляющей компании

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ работает с накоплениями граждан - клиентов Пенсионного фонда России. Большинство из них никогда не делали выбор в пользу негосударственных пенсионных фондов. Средства порядка 38 млн "молчунов" инвестируются в расширенном портфеле ВЭБ.РФ, самом большом на рынке (1,94 трлн руб. по итогам девяти месяцев 2021 года).

При этом ВЭБ.РФ является самым консервативным участником рынка, в его портфелях нет высокорисковых вложений (например, акций). Накопления инвестируются в госбумаги, облигации российских компаний и регионов, свободные средства активно размещаются на денежном рынке.