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Свыше 900 млрд рублей направят на поддержку материнства и детства в 2022 году

Средства направят через Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, сообщил глава Минтруда Антон Котяков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Более 900 млрд рублей будет направлено на поддержку материнства и детства в России в 2022 году. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования", - сказал он, выступая на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал работу в Санкт-Петербурге в среду и продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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