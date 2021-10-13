Свыше 900 млрд рублей направят на поддержку материнства и детства в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Более 900 млрд рублей будет направлено на поддержку материнства и детства в России в 2022 году. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования", - сказал он, выступая на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал работу в Санкт-Петербурге в среду и продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.