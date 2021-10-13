Мишустин заявил, что экспортные пошлины на подсолнечник сохранятся до конца лета 2022 года

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Экспортные пошлины на подсолнечник будут действовать до 31 августа 2022 года в рамках правительственной политики по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения предприятия АО "Орелмасло".

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, они будут работать до 31 августа 2022 года", - сказал Мишустин, осматривая хозяйство, которое специализируется, в частности, на производстве рапсового и подсолнечного масел.

Вопрос о перспективах правительственной политики в этой сфере задали премьеру представителями завода.

Мишустин подчеркнул, что меры, которые предпринимает кабинет министров, осуществляются "для выравнивания ситуации" на ценовом рынке во избежание "резких скачков цен".

"В мире ситуация крайне сложная, у нас идет подорожание по всем культурам, которые здесь (на предприятии) представлены. Но внутри страны мы сдерживаем [цены] и сдерживаем достаточно серьезно. Потому что, если мы сравним, как это могло бы быть без соответствующих мер, которые были приняты, то была бы ситуация крайне негативная", - сказал Мишустин.