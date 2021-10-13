Комитет Госдумы по энергетике утвердил положительное заключение на проект бюджета

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Такое решение было принято на первом заседании комитета по энергетике восьмого созыва Госдумы. Депутаты утвердили положительные заключение на проект бюджета в части, касающейся ведения комитета.

Как отмечается в заключении комитета, в 2020 году произошло существенное снижение добычи и экспорта нефти, связанное с участием России в соглашении ОПЕК+, а также снижением мирового спроса в условиях пандемии коронавируса. Однако уже сейчас, по мере преодоления мировым рынком нефти последствий пандемии, а также постепенного ослабления ограничений на добычу, наблюдается и в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжится рост объемов добычи нефти в России, указывают депутаты комитета.

"При этом перед отраслью остро стоит задача поддержания добычи в условиях ухудшения структуры запасов, роста объемов выработанных и трудноизвлекаемых запасов, а также необходимость увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это означает рост затрат и потребность в существенных инвестициях. Необходимо создать условия для поддержания инвестиционного потенциала нефтегазовой отрасли, и здесь большую роль играет предсказуемость налоговой политики, меры налогового стимулирования. Это важно для эффективной работы нефтегазодобывающих компаний, нефтесервиса, ускоренного развития нефтехимической отрасли, смежных отраслей экономики. Все это вместе в силу мультипликативного эффекта обеспечивает рост ВВП", - пояснил позицию комитета его председатель Павел Завальный.

Для поддержания инвестиционного потенциала нефтегазовой отрасли комитет полагает целесообразным принятие мер по следующим направлениям: стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и высокообводненных месторождений, добычи тех категорий запасов нефти, которые в настоящее время нерентабельны и не вовлекаются в разработку, введения новых групп участков недр, содержащих запасы сверхвязкой и высоковязкой нефти, с использованием режима налогообложения, основанного на НДД с особыми параметрами разработки, учитывающими производственные показатели разработки и высокий уровень удельных затрат.

Меры налогового стимулирования позволят более полно и рационально разрабатывать запасы нефти, увеличить доходы бюджета и бюджетов субъектов РФ, повысить уровень социально-экономического развития регионов, разрабатывать и совершенствовать новые технологии и увеличить объем работ (или услуг) и производства нефтяного оборудования в нефтесервисных организациях и смежных отраслях, говорится в заключении комитета.