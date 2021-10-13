Росатом к 2030 году разработает коммерческое предложение по производству водорода на АЭТС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Росатом планирует к 2030 году подготовить коммерчески эффективное предложение по производству водорода путем конверсии метана на атомной энерго-технологической станции (АЭТС). Об этом заявил в среду вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" (предприятие госкорпорации "Росатом") Антон Москвин в ходе дискуссии "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом" на "Российской энергетической неделе".

"Если рассматривать более далекую перспективу, мы работаем над созданием атомной энерго-технологической станции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью - фактически, установкой конверсии метана, и планируем ориентировочно к 2030 году подготовить коммерчески эффективное решение для производства водорода вот таким методом - это будет большой производственный комплекс и водород будет предельно низкоуглеродным", - сказал Москвин.

Говоря о водородных проектах Росатома, он сообщил, что в настоящее время ведется работа над несколькими проектами в части применения атомных станций. В частности, разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) использования свободной мощности Кольской АЭС для производства водорода методом электролиза. На площадке станции планируется сооружение стендового испытательного комплекса, в состав которого войдут электролизные установки собственного производства.

"Мы сейчас над этой технологией работаем. Параллельно ведем оценку перспектив сбыта этого водорода и применения его - с одной стороны на территории Мурманской области, с другой стороны - для экспорта, прежде всего в страны ЕАЭС. Здесь может речь идти как об экспорте чистого водорода, так и об аммиаке и синтетических топливах", - сказал Москвин, отметив, что он уверен в будущем росте спроса на водород со стороны российской промышленности. "Кроме того, в госкорпорации рассматриваются перспективы производства водорода с применением атомных станций для целей декарбонизации российской промышленности. Абсолютно уверен, что объем локального спроса в промышленности может в какой-то момент превысить перспективы экспортных поставок", - сказал Москвин.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.