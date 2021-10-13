Wildberries лидирует среди non-food ретейлеров по итогам шести месяцев 2021 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/ Маркетплейс Wildberries поднялся с восьмого на четвертое место в топ-10 ретейлеров по итогам первого полугодия 2021 года, подвинув с этого места крупнейшего food-ретейлера "Ленту" и став первым в непродовольственном сегменте, такие данные приводятся в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Эксперты INFOLine изучили финансовые и операционные показатели всех участников рейтинга INFOLine Retail Russia ТOP-100 за шесть месяцев 2021 года, отмечается в материале.

"Поднимаясь по лестнице INFOLine Retail Russia ТOP-100 с восьмой ступени по итогам 2020 года на четвертую, по итогам первого полугодия 2021 года, Wildberries опередил не только non-food-игроков (компании DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и Leroy Merlen), но и одного из крупнейших FMCG-ретейлеров - сеть "Лента", - говорится в тексте исследования. В документе добавляется, что "Лента", еще полгода назад занимавшая четвертое место общеотраслевого рейтинга, сместилась на две строки вниз.

Таким образом, маркетплейс Wildberries по итогам первого полугодия 2021 года стал лидером среди непродовольственных ретейлеров, объем выручки маркетплейса достиг 241,3 млрд рублей. Будучи четвертым в рейтинге, он вплотную приблизился к тройке лидеров - X5 Group, "Магнит" и Mercury Retail Group (сети "Бристоль", "Красное и Белое"), которые не изменили позиции по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению с концом 2020 года, отмечают эксперты.

Динамика Wildberries в течение последних выглядит таким образом: 2018 год - 19-е место в INFOLine Retail Russia ТOP-100, 2019 год - 10-е место, 2020-й - восьмое место с динамикой выручки 96%. За первую половину 2021 года число продавцов на Wildberries увеличилось до 234 тыс., в 5,5 раза превысив аналогичный показатель 2020 года. Наибольшую выручку компании дали категория Fashion (135,8 млрд рублей с динамикой 39% год к году), DIY&Household и мебели (41,6 млрд рублей, рост в 2,25 раза) и детских товаров (41,5 млрд рублей, рост на 46%), добавляется в тексте исследования.

Новые участники топ-10 рейтинга

При этом изменились позиции других FMCG-ретейлеров: сети "Ашан" и METRO покинули топ-10 по итогам первого полугодия 2021 года, а их место заняли маркетплейс Ozon (девятое место) и сеть дисканутеров "Светофор" (десятое место), отмечается в материале.

По данным исследования, в 2020 году оборот 100 ведущих торговых компаний вырос более чем на 15% и превысил 13 трлн рублей (с НДС). Доля топ-100 сетей расширилась с 41% до 47% в розничном товарообороте (РТО) (без учета сегментов продаж автомобилей и моторного топлива), а топ-1000 перешагнул рубеж в 2/3 от общего РТО.

При этом наиболее динамично росли продажи в online-сегменте: количество online-ретейлеров, попавших в рейтинг топ-100, в 2020 году выросло с четырех до семи (в "табель о рангах" вошли "Яндекс.Маркет", "AliExpress Россия", "Онлайн Трейд"), а их совокупный оборот увеличился в 2,3 раза. В топ-10 быстрорастущих сетей 2020 года включены шесть online-ретейлеров, а также две сети, у которых основные продажи осуществляются в online (у "Ситилинк", нарастившего оборот почти на 47%, эта доля составляет 96%, а у "ВсеИнструменты.ру" - 95%), добавляется в сообщении.

На ближайшие три года эксперты INFOLine прогнозируют ускорение консолидации рынка розничной торговли России. Основными драйверами этого процесса станут технологическое лидерство, развитие e-commerce, эффективность в IT и управление большими данными, заключается в материале.

13 октября о выходе из топ-10 ретейлеров сетей "Ашан" и Metro по итогам первого полугодия 2021 года написала газета "Коммерсантъ".