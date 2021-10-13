Торги на рынке акций Мосбиржи с 6 декабря будут стартовать в 6:50 мск

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Торги на рынке акций Московской биржи с 6 декабря 2021 года будут начинаться в 6:50 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки. В настоящее время они проводятся с 9:50 до 23:50 мск. Таким образом, после запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов.

"С расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы", - пояснили там.

Тестирование утренней сессии для участников торгов начинается 13 октября.

Также с 6 декабря для повышения эффективности ценообразования на валютном рынке запускается аукцион открытия, который будет проводиться с 6:50 до 7:00 мск по всем спот-инструментам. Аукцион открытия поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены. С 2015 года аукцион открытия также действует на фондовом рынке.

Торги с 7:00 до 23:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи доступны участникам с 1 марта 2021 года. На рынке облигаций с 27 сентября доступна вечерняя сессия.