На Ставрополье 13 фермеров получили гранты по программе "Агростартап"

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Гранты по программе "Агростартап" на общую сумму около 40 млн рублей получили 13 ставропольских фермеров. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"13 ставропольских фермеров получили гранты по программе "Агростартап". В текущем году общий фонд гранта "Агростартап" в сумме 38,67 млн рублей был разыгран в конкурсном отборе на получение господдержки среди 85 заявителей из разных округов Ставрополья (семь претендентов на один грант)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера поддержки фермеров реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Один из грантополучателей - фермер из Шпаковского округа Дмитрий Кумиров, который разводит перепелок. Средства гранта в 3 млн рублей он планирует направить на увеличение поголовья, расширение помещения, в которых содержится птица, а также на закупку оборудования.

По данным пресс-службы, ставропольские фермеры начали пользоваться возможностью гранта "Агростартап" с 2019 года. За два года эту поддержку получили 47 крестьянских (фермерских) хозяйств, что помогло им выйти на новый уровень, создать, развить свой бизнес.

"Грант "Агростартап" предоставлялся им в размере до 3 млн рублей в соотношении 10% собственных средств и не более 90% средств гранта направленных на: на приобретение земельных участков; на приобретение, строительство, ремонт производственных и складских зданий; помещений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; на подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования, техники и многое другое", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов, слова которого приводятся в сообщении.