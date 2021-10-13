Продажи газа возобновились на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Продажи газа возобновились в среду на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после почти двух недель отсутствия заключенных договоров. Это следует из данных биржи.

Так, объем продаж газа на бирже 13 октября составил порядка 8,2 млн куб. м. Из них около 6,1 млн куб. м было поставлено на базисе 622,5 км (Локосово), а 2,1 млн куб. м - на базисе КС Надым.

"Газпром" прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа в связи с аварией на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Тогда в СПбМТСБ отмечали, что предложение газа "Газпромом" на торгах будет возобновлено по мере завершения восстановительных работ на заводе. Федеральная антимонопольная служба 21 сентября направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.

Начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума на прошлой неделе сообщил, что раннее включение отопления вынудило "Газпром" приостановить в сентябре продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. При этом он отметил, что до приостановки поставок на торги спрос на газ был существенно ниже предложения.