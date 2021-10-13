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Российская энергетическая неделя - 2021
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Путин: Россия увеличила не только поставки газа, но и угля - на 8%

Президент заявил, что поставки увеличили в том числе в страны Европы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия увеличила не только поставки газа, экспорт угля вырос на 8%, в том числе в страны Европы. Об этом в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы увеличили не только поставки газа, мы увеличили поставки угля на мировой рынок на 8%. Причем в обоих направлениях - и на восток, и на запад", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что нарастить экспорт удалось благодаря росту добычи угля в РФ примерно на 8,5%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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