Крупный девелопер застроит 15 га на намыве Васильевского острова в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Девелопер GloraX (входит в топ-5 застройщиков Петербурга по объему сданного жилья) планирует возвести на намыве Васильевского острова общественно-деловой квартал на площади 15 га. Об этом сообщила в среду пресс-служба застройщика.

"GloraX возведет на намыве Васильевского острова общественно-деловой квартал по проекту бюро Adjaye Associates. Победителем закрытого международного конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию многофункционального квартала на намывных территориях Васильевского острова стало бюро Adjaye Associates (Великобритания). Целью конкурса являлось дальнейшее развитие территории комплексной застройки, начатой жилым кварталом Golden City, который реализуется федеральным девелопером GloraX на участке площадью 15 га с 2015 года", - говорится в сообщении.

Авторы победившей концепции обратились к аутентичной городской планировке Петербурга. Вдохновившись картами Васильевского острова начала XVIII века Жана-Батиста Леблона, архитекторы извлекли из них "планировочный код" - систему плотности улиц и иерархии городских пространств. В результате они предложили застройку в формате отдельно стоящих зданий с насыщенной городской средой на уровне первых этажей. В составе квартала возведут апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский центр, культурный центр и маркет как общественное пространство, нацеленное на жителей не только Васильевского острова, но и всего Петербурга.

Создание намывных территорий предусматривает искусственное расширение территории суши для последующего строительства на ней. В акватории Финского залива существует несколько таких территорий, в частности на Васильевском острове в Петербурге на ней построили порт "Морской фасад" и несколько жилых комплексов. Как уточняли ТАСС в пресс-службе комитета по инвестициям города, договор аренды этой территории для ее комплексного освоения в целях жилищного строительства заключили в 2006 году сроком действия до 2055 года. Всего за период освоения намывной территории на ней построят около 5 млн кв. м недвижимости (жилой, коммерческой, социальной).