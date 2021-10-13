Utair на 20% увеличит число рейсов из Краснодарского края в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличит в 2022 году на 20% число рейсов из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика по итогам встречи в Краснодаре губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и генерального директора ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" Андрея Мартиросова.

"Для нас аэропорты Краснодарского края давно уже не просто точки маршрутной сети, а полноценные базы присутствия Utair, где мы организуем рабочие места и платим налоги в местный бюджет. В 2021 году мы почти на треть увеличили штат сотрудников в Краснодаре, и сейчас в летном отряде, службе бортпроводников, IT- и инженерно-техническом департаментах Utair работают 224 жителя края. Кроме того, здесь постоянно базируется часть самолетов Utair. Благодаря этим ресурсам мы планируем на 20% увеличить число рейсов из Краснодарского края в 2022 году", - приводятся в сообщении слова Мартиросова.

По данным пресс-службы, Кондратьев поблагодарил главу компании за своевременный запуск авиарейса Сочи - Анапа - договоренность об организации авиамаршрута была достигнута в преддверии курортного сезона 2021 года. "В результате с мая по сентябрь маршрутом воспользовались 17 тыс. пассажиров. "Нам важно и дальше развивать географию внутренних перелетов, в частности, за счет организации нового авиасообщения из Сочи в Геленджик. Уверен, рейс будет востребован жителями и отдыхающими, повысится турпоток, что выгодно и перевозчику, и краю, как ведущему курортному региону", - отметил он.

Как отметили в пресс-службе, за счет прямых рейсов между городами Краснодарского края и в другие регионы Utair значительно нарастил маршрутную сеть и сейчас летает в 18 городов по 38 направлениям. Из них 13 маршрутов авиакомпания ввела в 2021 году: из Анапы - в Екатеринбург и Сочи, из Геленджика - в Тюмень и Уфу, из Краснодара - в Уфу, из Сочи - в Воронеж, Грозный, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сыктывкар, Уфу и Ханты-Мансийск.

Для бесперебойной работы и точного выполнения расписания Utair организовал в Краснодаре и Сочи линейные станции по обслуживанию самолетов Boeing-737 и ATR-72. Также с этого года инженерный персонал компании базируется в Анапе, чтобы оперативно обслуживать самолеты в высокий летний сезон.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).