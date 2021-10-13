Кабмин продолжает прорабатывать вопрос доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении "Роснефти" доступа к экспорту газа через "Северный поток - 2" до сих пор прорабатывается в правительстве, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

"Этот вопрос прорабатывается", - сообщил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом". По мнению "Роснефти", ее доступ к поставкам трубопроводного газа из России поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток - 2" и Opal, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета ЕС. Поставки дополнительных 10 млрд куб. м из РФ принесут бюджету 60 млрд руб. платежей по НДПИ и 100 млрд руб. вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд руб. принесут налог на прибыль и дивиденды "Роснефти".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.