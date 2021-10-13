Кабмин и "Газпром" подписали соглашение о развитии водородной энергетики

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Газпром" и правительство России объединят усилия для ускоренного развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики и создания пилотных проектов. Соответствующее соглашение между сторонами подписано на международном форуме Российская энергетическая неделя.

Соглашение о намерениях в целях развития водородной энергетики в России и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа подписали заместитель вице-премьера России Александр Новак и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

Как отмечается в сообщении "Газпрома", в соответствии с документом компания разработает и представит на утверждение в правительство РФ дорожную карту. В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план мероприятий по их достижению. "Реализовывать дорожную карту "Газпром" и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон", - добавляется в сообщении.

О концепции водородной энергетики

В начале августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

В числе целей утвержденной концепции - раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран - лидеров в этой отрасли.

Международный форум Российская энергетическая неделя - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.