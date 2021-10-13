Кабмин утвердил правила создания государственной информсистемы прослеживаемости зерна

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления сведений и информации", - отмечается в документе.

Как уточняется в документе, Федеральная система прослеживаемости зерна предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации о совокупности видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках. Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства РФ. Организации, осуществляющие работы по созданию и развитию системы, определяются Министерством сельского хозяйства РФ.

Функции оператора Федеральной системы прослеживаемости зерна осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр Агроаналитики".

Документ содержит список сведений, которые должны предоставлять участники системы при регистрации и поставках, форматы таких данных и сроки их размещения, а также образцы документов. Поставщиками информации в систему являются, в том числе Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС, Росаккредитация, Росстат, а также региональные органы исполнительной власти и товаропроизводители.