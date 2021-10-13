Россельхознадзор проверит производителей молока в Иране

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует 25 октября начать видеопроверки производителей молока в Иране. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Россельхознадзоре, 13 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры между специалистами российского ведомства и представителями Ветеринарной организации Ирана (IVO).

"Участники совещания договорились начать процедуру видеоинспекций с 25 октября. План проверочных мероприятий со списком компаний будет направлен в Россельхознадзор", - сообщили в российском ведомстве.

Там напомнили, что Россельхознадзор был вынужден приостановить ввоз из Ирана молока и молочной продукции через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ягар-Казмаляр" (Республика Дагестан) с 28 февраля 2020 года в связи с нарушениями требований ветеринарного законодательства ЕАЭС. С 29 декабря 2020 года российское ведомство запретило ввоз замороженных сливок из Ирана в Россию из-за несоблюдения требований Евразийского экономического союза.

В ходе переговоров озвучено, что после введения временных ограничений стороны находились в постоянном контакте для обсуждения возникшей ситуации. "Представители российского и иранского ведомств пришли к заключению о необходимости организации видеоинспекций иранских компаний по производству молока и молочных продуктов. Отмечено, что Россельхознадзор планирует проверить молокоперерабатывающие предприятия, а также несколько ферм и при возможности молокоприемные пункты", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что российская сторона ранее направляла в адрес иранских специалистов перечень вопросов технического характера, касающихся деятельности иранских производителей. Ответы на них служба ожидает до 22 октября для изучения перед проведением проверок. В перечень предприятий, которые будут проинспектированы, Россельхознадзор попросил добавить организацию Solico Kalleh № IR 3002 (производит молоко, сухое молоко, сливки, йогурты, сыры) в связи с повторным обнаружением в ее продуктах остатков антибактериального препарата (сульфаметазина). Нарушение было зафиксировано после снятия Россельхознадзором временных ограничений на ввоз товаров с указанного предприятия под гарантии иранского компетентного ведомства.