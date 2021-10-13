Эксперт: цены на отдых в Турции в 2022 году не изменятся

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Турции в 2022 году в целом останется на уровне текущего года, сообщил "Вестник АТОР" со ссылкой на генерального директора туроператора Coral Travel Эрджюмента Юналана.

"Цены на отдых в Турции в 2022 году в целом останутся на уровне нынешнего года. Юналан подчеркнул, что речь идет о ценах в евро. Если курс европейской валюты по отношению к рублю будет снижаться, то, соответственно, будет снижаться и стоимость отдыха в рублях", - говорится в сообщении.

Ажиотажного спроса на курорты Турции по раннему бронированию не ожидается, так как из-за пандемии многие туристы боятся планировать свой отпуск настолько заранее. Тем не менее, продажи уже начались. Кроме того, на следующий год переносится часть туров, отмененных в 2020 году. На текущий момент осталось около 20% туров, по которым туристы должны получить равнозначную замену в виде нового тура или возврат денежных средств до 31 декабря 2021 года, рассказал Юналан.

Прогнозируемый туроператором объем турпотока из России в Турцию составит по итогам 2021 года около 3,5 млн человек - на 50% меньше, чем в 2019 году, добавил он.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что Турция рассчитывает, что в 2021 году республику посетят не менее 4 млн туристов из России. По словам Эрсоя, к концу августа Турцию посетило более 2,5 млн туристов. Россия, как и в прошлом году, занимает первое место по числу граждан, посетивших Турцию, добавил он.