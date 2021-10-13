Более 500 км региональных и местных дорог отремонтируют на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить более 13 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в регионе в 2022 году. Финансирование позволит привести в порядок более 500 км региональных и муниципальных трасс, сообщил в среду в Instargam губернатор края Владимир Владимиров.

"Краевой дорожный фонд в 2022 году ориентировочно составит 11,3 млрд рублей. Более половины этой суммы предназначено на содержание и ремонт региональных дорог. Еще 2,2 млрд рублей будут направлены на софинансирование нацпроекта "Безопасные качественные дороги". А всего в следующем году планируем привести в порядок более 500 км региональных и муниципальных автодорог", - написал он.

Финансирование запланировано в проекте бюджета на 2022 год, работу над которым продолжают краевые власти. "Для края, нацеленного на инвестиционный рост, очень важно развивать современную дорожную инфраструктуру. Поэтому дорожное строительство остается одним из приоритетов бюджетной политики", - отметил Владимиров.

Дорожные работы в Ставропольском крае ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также госпрограммы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". В 2020 году объем дорожного фонда Ставрополья составлял 10,3 млрд рублей, в 2021 году он уже достиг рекордной для края отметки в 12,6 млрд рублей.