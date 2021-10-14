МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минсельхоз с 2022 года запустит систему прослеживаемости зерна в России, которая будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ "О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна", подготовленное Минсельхозом России. Система начнет работу с 2022 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, система будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, ее потребительских свойствах. При этом данные будут вноситься непосредственно участниками зернового рынка. Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документах, без которых будет невозможно реализовать продукцию на территории Российской Федерации или вывезти ее за рубеж.

"Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны", - считают в Минсельхозе.