Дума обсудит защиту соцвыплат от списаний, а пенсий - от недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект единороссов о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Также в повестке заседания - инициатива о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков и проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году.

Первый законопроект запрещает банкам списывать единовременные социальные выплаты государства в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия". Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Как отмечал соавтор инициативы, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, автоматически и принудительно списывать такие средства в рамках исполнительных производств "недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены".

Также Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который должен защитить пенсионные накопления от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. Им предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан по признанному судом недействительному договору по обязательному пенсионному страхованию) восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. В случае принятия такой закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен еще один правительственный проект закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году. Как и в 2021 году, он сохранится на уровне 264 месяцев. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.