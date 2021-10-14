Прожиточный минимум в Москве в 2022 году составит 18,7 тыс. рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому величина прожиточного минимума в Москве на 2022 год установлена на уровне 18 714 рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - указано в постановлении.

На 2021 год прожиточный минимум на душу населения в Москве был установлен на уровне 18 029 рублей.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, для оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.