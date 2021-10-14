Объем закупок у предпринимателей через портал поставщиков Москвы вырос на 60%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Москве через портал поставщиков составил 10,9 млрд рублей с начала года, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За девять месяцев 2021 года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 60,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 6,8 млрд рублей, и на 153% в сравнении с 2019 годом, когда объем закупок достиг 4,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На портале поставщиков делают закупки как предприниматели из Москвы, так и из других регионов России. Сервис предоставляет представителям малого бизнеса дополнительный канал сбыта, что особенно важно в период пандемии, когда многие предприниматели столкнулись с трудностями.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за последние годы на портале поставщиков увеличился средний размер сделки. "Если за девять месяцев 2019 года он составлял порядка 94 тыс. рублей, то за тот же период 2020 года - более 121 тыс. рублей, а в 2021 году превысил 142 тыс. рублей", - уточнил он.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что столичный портал поставщиков становится более востребованным благодаря внедрению, в том числе технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию и развитию сервисов. Кроме того, на сегодняшний день более 80% обращений предпринимателей обрабатывает чат-бот портала.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сегодня с ресурсом работают более 238 тыс. поставщиков. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает свыше 1,4 млн наименований.