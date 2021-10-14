Чистая выручка "Детского мира" выросла за девять месяцев на 18,9%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Чистая выручка группы "Детский мир" по итогам января - сентября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 18,9% и достигла 117 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая выручка Группы за девять месяцев 2021 года увеличилась на 18,9%, до 117,0 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Общий объем продаж группы возрос за отчетный период на 20,7%, до 131,0 млрд рублей (с НДС).

Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 42,7%, до 35,2 млрд рублей (с НДС), доля онлайн-продаж в России составила 28,2%. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 47,5% от общих продаж (+3,7% пункта в годовом исчислении).

Компания открыла 146 новых магазинов: 48 магазинов сети "Детский мир" и "Детмир" (Россия, Казахстан, Белоруссия), 67 магазинов сети "Детмир мини" и 31 магазин сети "Зоозавр".

Итоги квартала

За третий квартал 2021 года общий объем продаж группы увеличился на 16,4%, до 49,5 млрд рублей (с НДС), общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7%, до 12,7 млрд рублей (с НДС), а доля онлайн-продаж в России составила 27%.

Чистая выручка группы увеличилась на 14,0%, до 43,9 млрд рублей. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 53% от общих продаж (+4 п. п. год к году), отмечается в сообщении.

В третьем квартале 2021 года компания открыла 85 новых магазинов: 19 магазинов сети "Детский мир" в России, два магазина "Детский мир" в Казахстане, три магазина "Детмир" в Белоруссии, 34 магазина "Детмир мини" и 27 магазинов сети "Зоозавр". Торговая площадь магазинов увеличилась на 10,3%, до 947 тыс. кв. м.; общая площадь магазинов составила 1 179 тыс. кв. м. Общий размер складской площади достиг 175 тыс. кв. м.

О компании

ГК "Детский мир" - цифровой оператор розничной торговли, который объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "ПВЗ Детмир", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

По состоянию на 30 сентября 2021 года группа включает 1014 магазинов (рост на 25,2% в годовом выражении), расположенных в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.