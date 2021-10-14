Турпутевки в России подорожали почти на 20% с 2019 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость путевок российских турагентств и турфирм в сентябре 2021 года выросла на 29% по отношению к допандемийному 2019-му году. Об этом сообщается в данных аналитики ИТ-компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В сентябре среднее число покупок туров в России было на 4% выше, чем в допандемийном году и на 84% выше, чем в 2020 году. Средняя выручка была на 34% выше, чем в 2019 году и в 2,7 раза выше, чем в 2020 году. Средний чек составил 88,2 тыс. рублей, что на 29% выше, чем в 2019 году и на 47% выше, чем в 2020 году", - говорится в материалах компании.

Среднее число покупок туров в московских турфирмах в сентябре было на 5% выше, чем в 2019 году и на 80% выше, чем в 2020 году. Средняя выручка выросла на 37% к допандемийному году и в 2,7 раз к 2020 году. Средний чек на покупку тура составил 128 тыс. рублей, что на 30% больше чем в 2019 и 2020 годах.

В Санкт-Петербурге среднее число покупок туров выросло на 5% к 2019 году и на 94% к 2020 году. Средняя выручка турагентств выросла на 19% по сравнению с допандемийным годом и в 2,6 раза к 2020 году. Средний чек составил 80,4 тыс. рублей, на 14% больше чем в 2019 году и на 34% больше, чем в 2020 году.

Для анализа использовались данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов "Эвотор". Рассчитывалась средняя выручка на терминал, среднее количество чеков на терминал и средний чек за сентябрь 2019, 2020 и 2021 годов. Для сравнения использовалась данные турфирм, которые работали все три периода.