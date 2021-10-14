ВТБ в 2022 году запустит ESG-сбережения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. ВТБ разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Об этом в ходе конгресса "ESG-(P) Эволюция" заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В рамках ESG-платформы (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС) ВТБ разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Накопительный счет позволит клиентам ставить ESG-ориентированные цели для накопления и настраивать автопополнение, часть накоплений и дохода перечислять в один из фондов защиты природы", - отметил топ-менеджер.

По словам Печатникова, необходимо внедрить в розничные продуктовые линейки крупнейших банков финансовые инструменты устойчивого развития. К ним, в частности, относятся экоипотека, кредиты на электромобили, ESG-сбережения, цифровые карты, безбумажные технологии, добавил он.

"О ESG-подходе многие говорят, но для масштабных изменений, реализации соответствующей стратегии и мотивации населения необходимы конкретные шаги бизнеса, власти и общества. В этом вопросе очень важную роль должны сыграть отечественные банки. На наш взгляд, Банку России стоит не только выработать четкие критерии и стандарты ESG-политики, но и сделать обязательной практику внедрения таких продуктов и услуг в линейку крупнейших игроков рынка - по аналогии с запуском Системы быстрых платежей. Банковской отрасли важно оперативно перейти на единые стандарты, следить за эффективностью их исполнения и предоставить миллионам клиентов возможность внести свою лепту в ESG-инициативы не в далеком будущем, а уже сегодня", - подчеркнул он.

Печатников сообщил, что к 2025 году ВТБ намерен вовлечь большинство своих клиентов в проекты устойчивого развития.

"Уже сегодня им доступны экоипотека (дисконт к базовой ставке составляет до 1,6% пункта), программа льготных кредитов на электроавтомобили (ставка от 3%), цифровые продукты и виртуальные карты, объем эмиссии которых превышает 800 тыс. К 2023 году спрос на карты без физического носителя вырастет до 40% от общего объема выпуска", - резюмировал он.