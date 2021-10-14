Будущих женщин-предпринимателей в Липецкой области бесплатно обучат основам бизнеса

ЛИПЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Будущих женщин-предпринимателей из Липецкой области бесплатно обучат основам открытия собственного дела в рамках федеральной образовательной программы. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель". И теперь мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга", - сказал Артамонов. По его словам, обучение пройдет в два этапа - на муниципальном и региональном уровнях, что позволит привлечь к занятиям как можно больше желающих. "По итогам рассмотрения заявок в программе примут участие до 35 женщин, и кроме знаний каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи",- пояснил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации рассказали, что программа началась в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" и сейчас реализуется благотворительным фондом, комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России", АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и банком "Открытие". "В 2019 году программа "Мама-предприниматель" была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - напомнили в пресс-службе. В Липецкой области программа проходит и реализуется при поддержке администрации, АНО "ЦПЭ Липецкой области", центра "Мой бизнес" и торгово-промышленной палаты области. К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми. Участницами могут стать женщины, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года.

"Малый бизнес - путь к повышению благосостояния каждого человека, у нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства",- заметил Артамонов. Он пояснил, что за пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. По окончании муниципального этапа каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс, и лучшие отправятся на региональный финал. Финалистки поборются за грант на реализацию своей бизнес-идеи - победительница получит 100 тыс. рублей.