Глава РПФИ считает необходимым инвестировать как в традиционные, так и в ESG-проекты

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что необходимо соблюдать баланс, когда инвестиции должны активно идти и в традиционные сектора и в ESG-проекты. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

"Безусловно, альтернативная энергетика является крайне инвестиционно-привлекательной в России. Созданы все условия - есть необходимые требования по локализации, поэтому большие проценты от инвестиций идут именно российским компаниям, которые обеспечивают и солнечные, и ветряные проекты. Ключевая тема - это баланс, инвестиции должны активно идти как в традиционные сектора, чтобы избежать вот тех волатильных всплесков, которые мы видим, так и в ESG-проекты", - отметил он.

По словам Дмитриева, перекосы, которые даже с инвестиционной точки зрения наблюдаются в мире, где все хотят инвестировать только в ESG, это неправильно.

"Действительно, традиционная энергетика является основой энергетической безопасности, и Россия здесь безусловно играет ключевую роль. Что касается проектов ESG, здесь действительно Александр Валентинович Новак, Министерство энергетики проделали очень хорошую и значимую работу, которая позволяет активно инвестировать в ESG-проекты в России", - отметил Дмитриев, напомнив что у РФПИ, к примеру есть проект совместно с Fortum, по строительству крупнейшей солнечной электростанцию в Калмыкии - 116 МВт.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.