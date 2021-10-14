Минсельхоз прорабатывает возможность прямого сбыта овощей для малых хозяйств

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минсельхоз совместно с Минпромторгом прорабатывает возможность прямого сбыта овощей для малых и средних хозяйств. Об этом в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Совместно с Минпромторгом дополнительно прорабатываем вопрос обеспечения прямого сбыта продукции для малых и средних хозяйств, что, безусловно, снизит стоимость овощей для граждан страны", - сказал он.

По словам Патрушева, Минсельхоз системно пересматривает подходы к развитию овощеводства в организованном секторе хозяйства. В частности, с 2022 года запускаются дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению овощеводства и картофелеводства.

Кроме того, Минсельхоз предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, на увеличение производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, на строительство овоще- и картофелехранилищ, на льготную транспортировку овощей и льготное кредитование, а также на создание селекционно-семенноводческих центров.

"В рамках предоставления грантов и субсидий малым формам хозяйствования будем приоритизировать направление овощеводства", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, также с 2022 года планируется предусмотреть возможность субсидирования производства продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ). "Такой пилотный проект позволит замедлить падение объемов производства в этом секторе", - считает министр.

Говоря о мерах поддержки производителей мяса, Патрушев сообщил, что для них в 2021 году предусмотрены льготы на закупку кормов, объем финансирования которых составляет 10 млрд рублей.