"Россети" и АФК "Система" рассмотрят совместные проекты в электроэнергетике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Россети" и АФК "Система" подписали соглашение на полях РЭН, которое предполагает сотрудничество в сфере электроэнергетики, сообщает сетевая компания. Подписи под документом поставили генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин и президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

Отмечается, что перспективными направлениями возможного сотрудничества и взаимодействия могут стать "строительство и реконструкция подстанций, реализация высокотехнологичных проектов, направленных на снижение критической нагрузки на сети в крупных городах, совершенствование цифровой энергетической инфраструктуры, повышение кибербезопасности".

Компании также могут рассмотреть возможность пилотных проектов по инновационным схемам финансирования - энергосервисные контракты, лизинг. Возможно сотрудничество по вопросам развития сервисных центров обслуживания электросетевого оборудования в регионах Сибири и Дальнего Востока.

"АФК "Система" - одна из крупнейших инвестиционных корпораций страны, обладает компетенциями в большом количестве наукоемких отраслей. Планируем совместную проработку проектов, непосредственно связанных с цифровой трансформацией - это внедрение технологий Smart grid, строительство зарядных станций, центров обработки данных на отечественном серверном оборудовании и многое другое. Учитывая, что в периметр АФК "Система" входит крупная сетевая организация, договорились также о совместной выработке нормотворческих инициатив, обмене опытом по программам в сфере охраны труда", - отметил Рюмин по итогам подписания.

В свою очередь, Чирахов добавил, что есть перспективы сотрудничества с "Россетями" "по целому ряду направлений с целью обеспечения качественного и доступного энергоснабжения потребителей и цифровой трансформации электросетевого бизнеса". Так, компания БЭСК, входящая в АФК, управляет магистральными и распределительными электросетевыми активами в Башкортостане, ГК "Электрозавод" разрабатывает и изготавливает разнообразное электротехническое оборудование для всех отраслей экономики. Sitronics Group и"БЭСК развивают электрозарядную инфраструктуру в регионах Российской Федерации - первые такие станции уже работают в Уфе, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.