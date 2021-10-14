Путин: Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути

ТАСС, 14 октября. Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, роль которого растет на фоне изменений климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Он отметил, что Россия "успешно осуществляет перевозки по уникальному маршруту - Северному морскому пути". "Его роль постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших, наиболее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении", - добавил президент.

"Мы намерены кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, по всей его протяженности, которая составляет 10,5 тыс. км, строить объекты инфраструктуры, в том числе обеспечивающие надежную связь и навигацию, совершенствовать портовое хозяйство", - заверил Путин.

Предпринимаются реальные шаги по развитию атомного ледокольного флота России, указал президент РФ. "Мы приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе и наших китайских друзей, активнее использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", - сказал он, обращаясь к участникам конференции.