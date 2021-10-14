Путин заявил, что РФ уделяет пристальное внимание внедрению цифровых систем на транспорте

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские власти уделяют самое пристальное внимание применению современных решений в транспортной отрасли, в том числе расширению использования беспилотников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

"Отмечу, что в нашей стране самое пристальное внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий на транспорте, расширению использования электронных сервисов, искусственного интеллекта, а также беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных систем", - указал он.

В частности, уже с 1 января 2022 года будет введена в действие система электронных перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит экономить значительный объем средств, сократить издержки и в итоге приведет к снижению конечной стоимости товаров, указал Путин.

"Считаю нашей общей задачей сделать все необходимое, чтобы такие новые технологические возможности использовались максимально эффективно, работали на благо людей, в интересах качественного экономического роста, вели к расширению международных связей и сотрудничества", - подчеркнул российский президент.