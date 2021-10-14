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Власти в 2021 году направят $255 млн на поддержку региональных авиаперевозок

Президент России Владимир Путин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры более 60 аэропортов в регионах страны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти России в 2021 году направят $255 млн на поддержку региональных и местных авиаперевозок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

По его словам, в РФ особая роль традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов.

"Мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит $255 млн (около 18,3 млрд рублей), будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий", - сказал он.

Путин также рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры более 60 аэропортов в регионах РФ, включая авиационные центры Дальневосточного федерального округа.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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