ЦБ разработал требования к страховкам, продающимся вместе с потребкредитами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России предложил установить стандартные требования к полисам страхования жизни и здоровья заемщиков и к раскрытию информации об условиях договора страхования, чтобы повысить потребительскую ценность таких продуктов для граждан. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

Стандартные требования предусматривают минимальный набор страховых случаев, который может быть расширен страховщиком дополнительно, например, потерей работы. Документ также предусматривает стандартный перечень исключений из страхового покрытия, установленный гражданским законодательством, который может быть расширен страховщиком в определенных случаях.

ЦБ отмечает, что страховка должна будет действовать сразу после уплаты страхового взноса, а страховое покрытие не должно быть меньше размера кредита. Также регулятор предлагает стандартизировать процедуру получения страховой выплаты. "Срок получения выплаты не сможет превышать 30 дней. Выплата будет осуществляться на основании закрытого перечня документов (он определен в проекте), подтверждающих наступление страхового случая", - указано в документе.

Кроме того, устанавливается обязанность страховщика раскрывать ключевую информацию о страховом продукте в форме краткого информационного документа. Это поможет человеку оценить целесообразность приобретения страховки.

Для удобства потребителя все заявления в адрес страховщика смогут подаваться через банк, в котором был заключен договор потребительского кредита.

"Кредитное страхование жизни и здоровья заемщиков занимает второе место по сборам после инвестиционного и накопительного страхования жизни. Однако этот вид страхования характеризуется крайне низким уровнем выплат, а также высоким процентом отказов в страховой выплате. Часто это связано со злоупотреблениями как на стадии продажи страхового продукта, так и на стадии исполнения договора. Меры Банка России направлены на борьбу с негативными практиками, которые сейчас достаточно широко используются участниками рынка", - отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.