В Швеции видят большой потенциал для расширения торговли и сотрудничества с Россией

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Швеция обладают большим потенциалом для расширения торговли и экономического сотрудничества. Об этом заявила в четверг ТАСС министр внешней торговли и по делам Северных стран королевства Анна Халльберг в преддверии рабочего визита в Стокгольм министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также заседания Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

"Обширные контакты между Швецией и Россией имеют давнюю историю, и заседание наблюдательного комитета 15 октября является важной возможностью для наших стран углубить торговые отношения. Существует большой потенциал для расширения обмена между нами, и Швеция, и Россия сталкиваются с серьезными проблемами, когда дело доходит до реструктуризации их промышленности - не в последнюю очередь с точки зрения климата и окружающей среды. В ближайшие годы России потребуется сделать крупные "зеленые" инвестиции, например в управление отходами и тяжелую промышленность. Шведским компаниям есть, что здесь предложить", - отметила она.

Министр надеется на более активную торговлю между Швецией и Россией. "Зеленый" переход означает прекрасную возможность для модернизации экономики как России, так и Швеции и, следовательно, увеличения торговли, - считает Халльберг. - Существует потенциал для увеличения [объемов] торговли между Швецией и Россией. Швеция является основным сторонником свободной торговли и работает над устранением торговых барьеров".

По ее словам, Швеция возлагает особенно большие надежды на увеличение торгового обмена с РФ в таких областях, как окружающая среда и климат. "В этих областях несколько шведских компаний обладают уникальным и ведущим в мире опытом, который мы надеемся предложить России. Кроме того, мы надеемся, что торговля в секторе здравоохранения, в частности фармацевтическими препаратами и медицинскими технологиями, будет расти и дальше", - пояснила министр.

Халльберг также рассказала, что в рамках Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству будет создана рабочая группа по вопросам окружающей среды и климата. "Швеция уделяет приоритетное внимание вопросам окружающей среды и климата в нашем торговом обмене с Россией. Мы рады, что предстоящий Руководящий комитет создаст рабочую группу для работы именно над этими вопросами", - сказала она.

Согласно данным Центрального статистического бюро Швеции, Россия занимает 15-е место в структуре экспорта королевства. Объем экспорта в РФ за первое полугодие 2021 года составил 13 064 млн крон (более $1 512 млн), что на 20% больше аналогичного показателя для прошлого года. Импорт из РФ за тот же период составил 9 799 млн крон ($1 132 млн), это рост на 12%.