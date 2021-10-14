Северный завоз завершился в Ненецком АО с запозданием из-за штормов на море

ТАСС, 14 октября. Северный завоз в Ненецком автономном округе (НАО) завершился почти на две недели позднее планируемых сроков, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

На данный момент все необходимые товары и топливо доставлены в последнюю точку северного завоза, который начался в середине мая, - поселок Нижняя Пеша.

"В Ненецком автономном округе завершился Северный завоз - 2021. Опережающий завоз топлива подрядчик должен был завершить в контрактные сроки - до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова, поставщик не уложился в срок из-за штормов на море. "Нам важно, чтобы в навигацию все завезли, они успели, - сказала она. - Задержки возникли из-за штормовой погоды".

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис" закупило у поставщика ЗАО "Вертикаль" почти 11 тыс. тонн нефтепродуктов (дизельное топливо, масла, бензин), почти 22,4 тыс. тонн каменного угля, более 8,5 тыс. кубометров дров, свыше 319 тонн топливных брикетов. Общая стоимость поставляемых энергоресурсов составила около 1,27 млрд рублей. В процессе завоза в административных центрах сельских поселений работали комиссии по приемке топлива.

Северный завоз - ежегодная кампания по опережающему завозу дров, угля, дизельного топлива, масел и бензина в отдаленные населенные пункты.