Северо-Кавказская ППК увеличила за девять месяцев пригородные перевозки более чем на 30%

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (ППК) увеличила за 9 месяцев 2021 года пригородные перевозки на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"В январе-сентябре 2021 года пригородными поездами АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" (АО "СКППК") воспользовалось 11,4 млн пассажиров. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом перевезено свыше 1 млн федеральных и региональных льготников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованными направлениями по итогам 9 месяцев текущего года стали Минеральные Воды - Кисловодск (более 3,4 млн пассажиров), Ростов - Таганрог (около 2,9 млн), Хасав-Юрт - Махачкала (357 тыс.) и Махачкала - Дербент (268 тыс.).

АО "СКППК" - дочернее зависимое общество ОАО "РЖД". Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории семи субъектов РФ: в Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.